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#OME Stocks News 1
27 أيلول سبتمبر 2017 / 14:53 / منذ 18 يومًا

بورصة البحرين تشطب أسهم بنك الخليج المتحد وتدرج أسهم شركة الخليج المتحد القابضة

صحفيو رويترز

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القاهرة 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بورصة البحرين في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إنها قررت إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج المتحد اعتبارا من غد الخميس 28 سبتمبر أيلول بناء على طلب البنك وقرارات الجمعية العامة غير العادية.

وذكر البيان أن إدارة البورصة وافقت على القرار مع ”عدم ممانعة الجهات الرقابية المختصة“.

وفي بيان منفصل أعلنت بورصة البحرين أيضا إدراج أسهم شركة الخليج المتحد القابضة على أن يبدأ تداولها إعتبارا من 28 سبتمبر أيلول 2017 .

تغطية صحفية إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

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