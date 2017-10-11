المؤشر الأردني يغلق مرتفعا

عمان 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول ومناجم الفوسفات وسط تعاملات هادئة وقيمة تداولات ضعيفة معظمها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.21 بالمئة إلى 2103.63 نقطة وبلغت قيمة التداولات 4.8 مليون دينار مقارنة مع خمسة ملايين في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى ”التعاملات هادئة مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الثالث“ من العام.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.74 بالمئة إلى 2.72 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.37 بالمئة إلى 2.69 دينار.

وانخفض سهم البنك العربي 1.08 بالمئة إلى 5.45 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.45 بالمئة إلى 2.17 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)