المؤشر الأردني يختم معاملات الأسبوع مرتفعا

عمان 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ختمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الثالث على التوالي بفعل شراء في معظم الأسهم الاستراتيجية وسط تحسن في قيمة التداولات.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.29 بالمئة اليوم الخميس إلى 2109.78 نقطة وبلغت قيمة التداولات 6.1 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 2.38 بالمئة إلى 0.43 دينار وسهم البنك العربي 1.65 بالمئة إلى 5.54 دينار وسهم مصفاة البترول 2.2 بالمئة إلى 2.78 دينار.

وزاد سهم مناجم الفوسفات 1.48 بالمئة إلى 2.73 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.46 بالمئة إلى 2.18 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)