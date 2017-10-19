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#OME Stocks News 1
19 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 12:47 / منذ يومين

المؤشر الأردني يختم تعاملات الأسبوع مرتفعا

صحفيو رويترز

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عمان 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية اليوم الخميس مسلسل الخسائر الذي استمر أربع جلسات متتالية لتختم الأسبوع على ارتفاع بقيادة سهم مصفاة البترول.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.33 بالمئة إلى 2102.88 نقطة وبلغت قيمة التداولات 4.1 مليون دينار مقارنة مع 11.8 مليون في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن البورصة شهدت اليوم شراء محدودا في أسهم قيادية رفعت المؤشر فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة.

وأضاف ”المؤشر في نزول من بداية الأسبوع والتحسن اليوم بسيط ووسط سيولة ضعيفة“.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.47 بالمئة إلى 2.12 دينار وسهم مصفاة البترول 3.73 بالمئة إلى 2.78 دينار.

وانخفض سهم البنك العربي 0.36 بالمئة إلى 5.48 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.37 بالمئة إلى 2.68 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)

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