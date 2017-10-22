FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#OME Stocks News 1
22 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 12:37 / منذ يومين

المؤشر الأردني ينخفض وسط جني أرباح

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

عمان 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأحد بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية بهدف جني الأرباح وسط استمرار حالة الترقب لنتائج الربع الثالث من العام وضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام منخفا 0.15 بالمئة إلى 2099.83 نقطة وبلغت قيمة التداولات 4.3 مليون دينار مقارنة مع 4.1 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.72 بالمئة إلى 5.44 دينار وسهم مصفاة البترول 2.15 بالمئة إلى 2.72 دينار.

واستقر سهم الاتصالات الأردنية على 2.12 دينار وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.74 بالمئة إلى 2.7 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.