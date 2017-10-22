المؤشر الأردني ينخفض وسط جني أرباح

عمان 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأحد بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية بهدف جني الأرباح وسط استمرار حالة الترقب لنتائج الربع الثالث من العام وضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام منخفا 0.15 بالمئة إلى 2099.83 نقطة وبلغت قيمة التداولات 4.3 مليون دينار مقارنة مع 4.1 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.72 بالمئة إلى 5.44 دينار وسهم مصفاة البترول 2.15 بالمئة إلى 2.72 دينار.

واستقر سهم الاتصالات الأردنية على 2.12 دينار وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.74 بالمئة إلى 2.7 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)