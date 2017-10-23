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#OME Stocks News 1
23 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 12:49 / منذ يومين

المؤشر الأردني يواصل التراجع وسط ترقب لنتائج الربع/3

صحفيو رويترز

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عمان 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية ومضاربة مع استمرار نقص السيولة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.09 بالمئة إلى 2098.02 نقطة واستقرت قيمة التداولات على 4.3 مليون دينار مقارنة مع الجلسة السابقة.

وقال المستثمر المالي جواد النتشة إن حالة الترقب تسيطر على السوق بانتظار نتائج الربع الثالث من العام وسط غياب الأخبار الجديدة.

وأضاف ”لا جديد في البورصة والسيولة شحيحة“.

وانخفض سهم البنك العربي 0.18 بالمئة إلى 5.43 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.11 بالمئة إلى 2.67 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.94 بالمئة إلى 2.14 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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