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#OME Stocks News 1
29 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 13:25 / منذ 17 ساعة

المؤشر الأردني ينخفض بقيادة سهم البنك العربي

صحفيو رويترز

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عمان 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأحد بفعل عمليات بيع في أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط سيولة شحيحة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.39 بالمئة إلى 2094 نقطة وبلغت قيمة التداولات 3.3 مليون دينار مقارنة مع 5.7 مليون في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن حالة الترقب لنتائج الربع الثالث من العام تسيطر على تعاملات بورصة عمان مع ترجيحات بأن تكون دون التوقعات.

وأضاف ”يبدو أن النتائج لن تكون مبشرة جدا“.

وانخفض سهم البنك الإسلامي الأردني 0.53 بالمئة إلى 3.73 دينار وسهم البنك العربي 1.64 بالمئة إلى 5.38 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.47 بالمئة إلى 2.13 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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