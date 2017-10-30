المؤشر الأردني ينخفض لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2016

عمان 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2016 بفعل عمليات بيع في أسهم استراتيجية بقيادة البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.53 بالمئة إلى 2083 نقطة وبلغت قيمة التداولات 5.8 مليون دينار مقارنة مع 3.3 مليون في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر ارشيد إن بورصة عمان شهدت ردة فعل طبيعية اليوم بعد إعلان نتائج دون التوقعات لمعظم الشركات.

وأضاف ”تفاؤل حذر يسيطر على المتعاملين بانتظار باقي النتائج“.

وانخفض سهم البنك العربي 2.04 بالمئة إلى 5.27 دينار وسهم مصفاة البترول 0.73 بالمئة إلى 2.69 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.46 بالمئة إلى 2.12 دينار.

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 1.1 بالمئة إلى 1.83 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)