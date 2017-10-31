مصادر: العراق لا يبيع خام البصرة الخفيف لأوروبا في نوفمبر

31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن مزادا عراقيا لبيع خام البصرة في بورصة دبي للطاقة اليوم الثلاثاء لم يستقطب أي عروض بفعل تقييم المشترين الخام عند مستوى منخفض.

كانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عرضت علاوة سنتا واحدا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي لأربعة ملايين برميل من خام البصرة الخفيف تحميل 26 و27 نوفمبر تشرين الثاني للشحن إلى أوروبا.

وقال أحد المصادر إن حجم الشحنة الكبير ومواعيد التحميل القريبة تسببا أيضا في عزوف المشترين. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)