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#Reuters Arabic World Service
31 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 10:34 / منذ 21 ساعة

مصادر: العراق لا يبيع خام البصرة الخفيف لأوروبا في نوفمبر

صحفيو رويترز

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31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن مزادا عراقيا لبيع خام البصرة في بورصة دبي للطاقة اليوم الثلاثاء لم يستقطب أي عروض بفعل تقييم المشترين الخام عند مستوى منخفض.

كانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عرضت علاوة سنتا واحدا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي لأربعة ملايين برميل من خام البصرة الخفيف تحميل 26 و27 نوفمبر تشرين الثاني للشحن إلى أوروبا.

وقال أحد المصادر إن حجم الشحنة الكبير ومواعيد التحميل القريبة تسببا أيضا في عزوف المشترين. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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