المؤشر الأردني يرتفع بدعم الأسهم القيادية

عمان 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول والملكية الأردنية بعد الإعلان عن تحسن في النتائج المالية للربع الثالث من العام.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.49 بالمئة إلى 2093.19 نقطة وبلغت قيمة التداولات 4.5 مليون دينار مقارنة مع 5.8 مليون في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد النتشة إن تحسن نتائج بعض الشركات القيادية دفع المؤشر للارتفاع اليوم.

وأضاف ”نأمل أن يعود المؤشر للارتفاع فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة“.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 4.65 بالمئة إلى 0.45 دينار وسهم مصفاة البترول 1.48 بالمئة إلى 2.73 دينار والبنك العربي 0.56 بالمئة إلى 5.3 دينار.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.47 بالمئة إلى 2.11 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)