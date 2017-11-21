مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: بورصة قطر تجاوزت صدمة العقوبات

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الدوحة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم الثلاثاء إن البورصة تجاوزت صدمة العقوبات التي تفرضها دول عربية على الدوحة وأصبحت تعمل الآن بشكل طبيعي.

وقال المنصوري في كلمة إن أكثر من 100 صندوق أجنبي جديد بدأ الاستثمار في قطر منذ فرض العقوبات في أوائل يونيو حزيران دون الكشف عن أسماء اي من الصناديق.

وأضاف أن البورصة تجري محادثات مع دول عربية وآسيوية، لم يسمها، لترتيب إدراجات مزدوجة للأسهم.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران وبدأ مستثمرون ومودعون من الدول الأربع سحب أموال من قطر. وهوت بورصة قطر 22 بالمئة منذ ذلك الحين إلى أقل مستوى في ستة أعوام.

وفي يونيو حزيران صرح المنصوري لرويترز بأن بعض مؤسسات الاستثمار من الدول الأربع تبيع الأسهم بكثافة عمدا للإضرار ببورصة قطر.

وأضاف أن البورصة تشجع عمليات الخصخصة وتحاول إقناع شركات عائلية بإدراج أسهمها في السوق مضيفا أن عشر شركات صغيرة أبدت اهتماما بإدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة المخصصة لتلك الفئة من الشركات.