ام.اس.سي.آي قد تستخدم سعر الصرف الخارجي لتقييم الأسهم القطرية

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسهم العالمية إنها قد تتحول إلى استخدام أسعار صرف العملة بالأسواق الخارجية لتقييم سوق الأسهم القطرية نظرا لأن العقوبات المفروضة على الدوحة تزيد من صعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال بالسوق المحلية.

وقد تفضي الخطوة في حالة المضي قدما فيها إلى تغييرات في أوزان الأسهم القطرية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة المستخدم كمعيار قياسي لصناديق تدير أصولا بنحو 1.6 تريليون دولار.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو حزيران. ونتيجة لذلك قلص الكثير من البنوك الخليجية وبنوك أجنبية أخرى أعمالهم مع البنوك القطرية مما أثر على سوق الصرف الأجنبي التي تباينت فيها أسعار الصرف بالداخل والخارج.

وبلغ أحدث سعر للريال القطري 3.6403 ريال للدولار الأمريكي في السوق المحلية وهو سعر الربط الرسمي نفسه للعملة. غير أنه سجل 3.87 ريال في الأسواق الخارجية.

وقالت ام.اس.سي.آي في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إنها تطلب من مجتمع الاستثمار إبداء الرأي في التحول المقترح حتى الأول من ديسمبر كانون الأول وإنها ستعلن قرارها النهائي وموعد التنفيذ المحتمل لأي تغييرات بحلول الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وأضافت “على مدى الأشهر الأخيرة حدث تراجع كبير في مدى سهولة حصول المستثمرين من المؤسسات الأجنبية على العملة بالسوق المحلية.

”نتيجة لذلك فإن مستثمرين كثيرين من المؤسسات الأجنبية يستخدمون سوق الصرف الخارجية لتداول الريال القطري وقد أصبح سعر الصرف الخارجي أرخص من سعر الربط الذي يعمل به البنك المركزي القطري“.

وبموجب الاقتراح لن تستخدم ام.اس.سي.آي أسعار الصرف المحلية للريال في مؤشراتها وستستخدم بدلا منها سعر دبليو.إم/رويترز للسوق الفورية الخارجية في تقييم أسعار الأسهم والتوزيعات عند إجراء حسابات مثل أداء المؤشر والقيمة السوقية والبيانات الأساسية.

وقالت ام.اس.سي.آي ”هذه المشاورات قد تفضي إلى تنفيذ أي من التغييرات المقترحة على مؤشرات ام.اس.سي.آي أو كلها وقد لا تفضي إلى أي من ذلك“ مضيفة أن الآراء الواردة في المشاورات ستظل قيد السرية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)