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#OME Stocks News 1
26 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 13:38 / بعد 17 ساعة

المؤشر الأردني ينخفض لأدنى مستوى له في 10 أيام

صحفيو رويترز

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عمان 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأحد لتصل إلى أدنى مستوى لها في عشرة أيام بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي ومناجم الفوسفات وسط استمرار سيطرة المضاربات.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.15 بالمئة إلى 2099.78 نقطة وبلغت قيمة التداولات 6.7 مليون دينار مقارنة مع 6.5 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.18 بالمئة إلى 5.34 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.74 بالمئة إلى 2.65 دينار وسهم مصفاة البترول 0.36 بالمئة إلى 2.72 دينار.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 2.32 بالمئة إلى 0.44 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.11 بالمئة إلى 1.82 دينار.

تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي

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