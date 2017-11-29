المؤشر الأردني يغلق مرتفعا وسط صفقات داخلية

عمان 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل بنك القاهرة عمان وسط تحسن في قيمة التداول نتيجة صفقات داخلية وإغلاق حسابات بالتزامن مع نهاية الشهر.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.45 بالمئة اليوم الأربعاء إلى 2122.47 نقطة وبلغت قيمة التداولات 17.4 مليون دينار مقارنة مع 5.8 مليون في الجلسة السابقة.

وقال متعاملون في بورصة عمان إن البورصة شهدت اليوم إغلاق حسابات وصفقات داخلية في البنك العربي لم يُكشف عنها بعد الأمر الذي ساهم في رفع حجم التداول.

وارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.54 بالمئة إلى 3.68 دينار وسهم بنك القاهرة عمان 1.38 بالمئة إلى 1.46 دينار.

وانخفض سهم مصفاة البترول 0.36 بالمئة إلى 2.73 دينار وسهم البنك العربي 0.37 بالمئة إلى 5.32 دينار.