المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى له في 9 أسابيع

عمان 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - واصلت البورصة الأردنية اليوم الأحد ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في تسعة أسابيع بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل الملكية الأردنية وبنك الأردن مع استمرار ضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.09 بالمئة إلى 2124.31 نقطة وبلغت قيمة التداولات 4.3 مليون دينار مقارنة مع 17.4 مليون في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد النتشة إن البورصة شهدت اليوم بعض الاقبال في الأسهم القيادية لكن صغار المضاربين مازالوا يسيطرون على السوق في ظل غياب الأخبار الجديدة.

وأضاف ”ربما يستمر التذبذب النسبي في بورصة عمان مع نهاية العام“.

وزاد سهم بنك الأردن 3.79 بالمئة إلى 0.82 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.32 بالمئة إلى 0.44 دينار.

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 0.38 بالمئة إلى 2.6 دينار وسهم البنك العربي 0.93 بالمئة إلى 5.27 دينار.