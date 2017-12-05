المؤشر الأردني ينخفض وسط استمرار سيطرة المضاربات

عمان 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول مع استمرار هيمنة المضاربات في سوق تعاني من شح السيولة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.06 بالمئة إلى 2118.34 نقطة وبلغت قيمة التداولات 3.3 مليون دينار مقارنة مع 5.7 مليون في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن البورصة تشهد إحجاما عن الشراء في ظل استمرار عدم وضوح الرؤية والأوضاع الصعبة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأضاف ”لايوجد الكثير من التفاؤل بين المتعاملين“.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.45 بالمئة إلى 2.17 دينار وسهم مصفاة البترول 0.74 بالمئة إلى 2.68 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.37 بالمئة إلى 5.29 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.38 بالمئة إلى 2.6 دينار.