مصدر: صندوق الثروة السيادية القطري يدعم بقاء الرئيس التنفيذي لبورصة لندن

دبي 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، ألقى بثقله وراء دونالد بريدون رئيس مجلس إدارة مجموعة بورصة لندن، الذي يواجه دعوات لإقالته من مساهم نشط.

ويضغط صندوق التحوط البريطاني تي.سي.آي فاند مانجمنت، وهو مساهم بنسبة خمسة في المئة في بورصة لندن، لإتخاذ قرار بإقصاء بريدون بسبب أسلوب تعامله في مسألة خلافة اكزافييه روليت الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة الذي استقال الشهر الماضي.

ودعا مجلس إدارة بورصة لندن إلى اجتماع للمساهمين في 19 ديسمبر كانون الأول لإتخاذ قرار بشأن مستقبل بريدون.

ويعارض الصندوق السيادي القطري، ثاني أكبر مساهم في بورصة لندن بحصة قدرها 10.37 في المئة، إقصاء بريدون، بحسب ما قاله مصدر مطلع لرويترز.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة ”يرى الصندوق القطري أنه لن تكون هناك فائدة من تغيير فوري لرئيس مجلس الإدارة“.

وامتنعت بورصة لندن عن التعقيب اليوم الثلاثاء، لكنها قالت الشهر الماضي إن مجلس إدارتها أوصى بالإجماع بأن يعارض المساهمون القرار، مضيفة أن إقصاء بريدون يهدد بضرر كبير للشركة.

وامتنع أيضا متحدث باسم صندوق تي.سي.آي عن التعقيب اليوم.

وأوردت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق أنباء دعم صندوق الثروة السيادية القطري لبريدون.