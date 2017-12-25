رئيس هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية يسعى لحظر تداول شركات العملات الرقمية

القدس 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال شموئيل هاوزر رئيس هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إنه سيقترح تشريعا يحظر تداول أسهم الشركات التي يتركز نشاطها على عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في بورصة تل أبيب.

وقال هاوزر خلال مؤتمر كالكاليست للأعمال إنه سيطرح المقترح على مجلس هيئة الأوراق المالية الأسبوع المقبل. وإذا تمت الموافقة على المقترح، سيخضع للمناقشة العلنية وبعد ذلك ستحتاج لوائح بورصة تل أبيب إلى التعديل.

وأردف قائلا ”إذا كانت لدينا شركة نشاطها الرئيسي العملات الرقمية، فلن نسمح لها. وإذا كانت مدرجة بالفعل، سيجري تعليق التدوال عليها“. وأضاف أن على الهيئة أن تجد التشريع الملائم لمثل تلك الشركات.

وهبطت عملة بيتكوين 30 بالمئة إلى أقل من 12 ألف دولار يوم الجمعة مع اتجاه المستثمرين للبيع بعد ارتفاع حاد إلى نحو 20 ألف دولار. وعوضت العملة بعض خسائرها ليجري تداولها فوق مستوى 14 ألف دولار على منصة بيتستامب للتداول بانخفاض بلغ تسعة بالمئة خلال اليوم.

وقال هاوزر ”نشعر أن أسعار بيتكوين تتحرك مثل الفقاعات ولا نريد أن يكون المستثمرون عرضة لذاك التقلب والضبابية... هناك أهمية لأن نوضح للسوق كيف تسير الأمور... يجب أن يعرف المستثمرون أين نقف“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال هاوزر إن الشركات التي يتركز نشاطها على بيتكوين لن تدرج على مؤشرات بورصة تل أبيب وإن هناك حاجة لإطار عمل تنظيمي مناسب لمثل تلك الأدوات بالنظر إلى أن القيمة السوقية العالمية لجميع العملات الرقمية نمت في عام 2017 إلى 300 مليار دولار من 18 مليار دولار.