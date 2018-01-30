المؤشر الأردني يغلق مرتفعا وسط مضاربات

عمان 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء بفعل مضاربات في أسهم صغيرة وشراء انتقائي في أسهم قيادية وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.17 بالمئة عند 2194.39 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.3 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.68 بالمئة إلى 5.8 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.45 بالمئة إلى 2.18 دينار.

واستقر سهم بنك الإسكان عند 8.37 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.29 بالمئة إلى 16.95 دينار وسهم بنك القاهرة عمان 0.65 بالمئة إلى 1.54 دينار.