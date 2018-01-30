FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#OME Stocks News 1
January 30, 2018 / 1:42 PM / 2 days ago

المؤشر الأردني يغلق مرتفعا وسط مضاربات

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

عمان 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء بفعل مضاربات في أسهم صغيرة وشراء انتقائي في أسهم قيادية وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.17 بالمئة عند 2194.39 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.3 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.68 بالمئة إلى 5.8 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.45 بالمئة إلى 2.18 دينار.

واستقر سهم بنك الإسكان عند 8.37 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.29 بالمئة إلى 16.95 دينار وسهم بنك القاهرة عمان 0.65 بالمئة إلى 1.54 دينار.

تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.