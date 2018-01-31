مقدمة 1-استطلاع-مديرو صناديق الشرق الأوسط إيجابيون تجاه السعودية وسلبيون تجاه الإمارات

* أكبر نسبة تفاؤل تجاه الأسهم السعودية منذ سبتمبر أيلول 2013

* تفاؤل بشأن الإدراج في مؤشرات أسهم عالمية والطرح العام الأولي لأرامكو السعودية

* أكبر نسبة سلبية تجاه الأسهم الإماراتية منذ يوليو تموز 2014

* انخفاض أحجام التداول وضعف أسعار العقارات من بين العوامل (لإضافة تفاصيل)

من أندرو تورشيا

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون ضخ المزيد من الأموال في الأسهم السعودية خلال الأشهر القادمة لكنهم يبدون معنويات سلبية تجاه عدد آخر من بورصات الخليج الرئيسية.

وأظهر استطلاع الرأي الشهري الذي شمل 13 مديرا لصناديق كبيرة في المنطقة وأجري خلال الأسبوع الماضي، أن 69 بالمئة يتوقعون زيادة المخصصات للسعودية ضمن محفظة لأسهم المنطقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ولم يتوقع أي منهم تقليصها.

وهذه أكبر نسبة إيجابية تجاه المملكة منذ سبتمبر أيلول 2013، حينما بدأ الاستطلاع وكانت النسبة حينئذ 75 في المئة إلى صفر. وفي استطلاع الشهر السابق توقع 69 في المئة من المديرين زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية، بينما توقع ثمانية منهم خفضها.

وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى المال كابيتال بدبي ”في الربع الأول، ربما يتزايد التحول صوب السعودية“.

وأشار بهانداري ومديرو صناديق آخرون إلى أن السعودية ستنضم إلى مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، وهو ما سيجلب أموالا جديدة بمليارات الدولارات إلى المملكة.

وستعلن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في يونيو حزيران ما إذا كانت ستمنح السعودية وضع السوق الناشئة أم لا، بينما ستتخذ إف.تي.إس.إي قرارا في مارس آذار. وسيتم الإدراج الفعلي على المؤشرات في وقت لاحق، وسيكون في مايو أيار 2019 في حالة إم.إس.سي.آي، لكن قرارات إيجابية ربما تدعم السوق على الفور.

وتتوقع صناديق كثيرة زيادة النمو الاقتصادي في السعودية هذا العام نظرا لارتفاع الإنفاق الحكومي، ومن المرجح أيضا أن يجتذب الإدراج المزمع لأرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018 أموالا.

وأكد الاستطلاع أن الحملة على الفساد في المملكة، التي جرى إطلاقها في نوفمبر تشرين الثاني وشملت احتجاز ما يزيد عن 100 شخص دفعة واحدة، لم يكن لها أثر سلبي يذكر على اهتمام مستثمري المحافظ في البلاد على الرغم من ما أحدثته من صدمة للنخبة السياسية ورجال الأعمال.

وقال مدير صندوق آخر ”كانت الأشهر القليلة الماضية مضطربة، لكن الناس يتطلعون إلى محفزات مثل الإدراج في إم.إس.سي.آي وإف.تي.إس.إي والطرح العام الأولي لأرامكو“ مضيفا أن خطط الإنفاق في الميزانية الحكومية لعام 2018 إيجابية.

وقال بهانداري عن استراتيجية المال كابيتال في السعودية ”نحن أكثر تفاؤلا تجاه البنوك والتأمين، لكننا نعتقد أن المنتجات الاستهلاكية والصناعية ربما تواجه صعوبات“.

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي المتوقع هذا العام، ربما يتقلص الطلب الاستهلاكي في المملكة نظرا لزيادة أسعار البنزين وفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة. وبدا مديرو الصناديق أقل إيجابية بكثير تجاه أسواق الأسهم في دولة الإمارات، حيث توقع ثمانية بالمئة منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية، بينما توقع 38 بالمئة تقليصها، وهي النسبة الأكثر سلبية للإمارات منذ يوليو تموز 2014.

وفي استطلاع الشهر السابق كانت النسبة إيجابية قليلا، لكن مديري الصناديق شعروا بخيبة أمل من انخفاض أحجام التداول في الأشهر الماضية، بينما ضغط هبوط أسعار العقارات في دبي وأبوظبي على الأسواق.

ويرى بعض المديرين مخاطر من هروب الأموال إلى السعودية هذا العام نظرا لإدراج أرامكو، وهو ما قد يسبب مزيدا من الضرر لأحجام التداول في الإمارات.

وتحولت نظرة مديري الصناديق إلى سلبية قليلا في النسبة تجاه الأسهم القطرية، حيث توقع 15 في المئة منهم زيادة المخصصات لتلك الأسهم، بينما توقع 23 في المئة خفضها.

وشهدت بورصة قطر صعودا قويا في الشهرين الأخيرين تحسبا لإعلانات توزيعات الأرباح السنوية، وحيث أصبح من الواضح أن الحصار الذي فرضته دول عربية أخرى على الدوحة في يونيو حزيران الماضي لم يلحق ضررا كبيرا باقتصاد البلاد كما كان يخشى البعض. ويبدو أن السوق الآن استعادت تقريبا مستواها قبل الأزمة.

وتوقع 23 في المئة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم الكويتية، بينما توقع ثمانية منهم خفضها. وستنضم الكويت إلى مؤشر إف.تي.إس.إي للأسواق الناشئة في سبتمبر أيلول، ويراهن بعض المديرين على أن إم.إس.سي.آي ستبدأ في يونيو حزيران دراسة احتمال رفع الكويت إلى وضع السوق الناشئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)