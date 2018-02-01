المؤشر الأردني يختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع

عمان أول فبراير شباط (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات والملكية الأردنية وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا 0.16 بالمئة عند 2196.86 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.4 مليون دينار مقارنة مع 3.4 مليون في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.92 بالمئة إلى 2.18 دينار وسهم مناجم الفوسفات 4.83 بالمئة إلى 2.82 دينار وسهم الملكية الأردنية 3.84 بالمئة إلى 0.54 دينار.

وانخفض سهم البنك العربي 0.34 بالمئة إلى 5.8 دينار.

واستقر سهم بنك الإسكان عند 8.37 دينار.