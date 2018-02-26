لمحة -صعود سهم جي.اف.اتش المالية بعد اختيار جاسم الصديقي رئيسا لمجلس الإدارة

26 فبراير شباط (رويترز) -

* سهم جي.اف.اتش المالية يرتفع 4.4 بالمئة إلى 1.43 درهم في التعاملات المبكرة وهو السهم الأكثر تداولا في بورصة دبي اليوم.

* جي.اف.اتش المالية تقول إن جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية قد عُين رئيسا لمجلس إدارة المجموعة. وفي إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة استقال رئيس الإدارة المالية جاندن جوبتا.

* لم تقدم الشركة تفسيرا للتغييرات لكنها قد تشير لتعاون أوثق بين جي.اف.اتش المالية ومجموعة أبوظبي المالية. وفي 20 يناير كانون الأول قالت جولديلوكس انفستمنت التابعة لمجموعة أبوظبي المالية إنها تملكت حصة 4.99 بالمئة في جي.اف.اتش.

* أسهم جي.اف.اتش المالية تواجه مقاومة فنية عنذ ذروة يناير كانون الثاني البالغة 1.54 درهم حيث متوسط 100 يوم. وفي الأسبوع الماضي جرى تداول السهم قرب أقل مستوى في 15 شهرا.

* وفي البحرين قفز سهم جي.اف.اتش 8.3 بالمئة إلى 0.39 دولار بما يوازي 1.43 درهم.

* تملك أبوظبي المالية نحو نصف شعاع كابيتال التي ارتفع سهمها 0.9 بالمئة. وجرت مفاوضات اندماج بين جي.اف.اتش وشعاع العام الماضي لكنها أُنهيت في يونيو حزيران.

* مؤشر دبي يرتفع 0.2 بالمئة.