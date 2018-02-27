لمحة -سهم فودافون قطر يقفز مع تقلص الخسائر وخفض رأس المال وتغير الملكية

27 فبراير شباط (رويترز) -

* أسهم فودافون قطر تقفز 8.7 بالمئة إلى ثمانية ريالات للسهم في المعاملات المبكرة حيث كانت الأنشط تداولا.

* الشركة أعلنت تقلص صافي خسارة تسعة أشهر إلى 182.2 مليون ريال (50.1 مليون دولار) من 269.2 مليون ريال قبل عام وسط تراجع طفيف للإيرادات.

* فودافون قطر قالت إنها تقر تمديد رخصة شبكة وخدمات الاتصالات الممنوحة لها لمدة 40 عاما إضافية حتى 2068 مما سيخفض تكلفة استهلاك الدين السنوية إلى حوالي 100 مليون ريال من 403 ملايين.

* الشركة تخفض رأسمالها المساهم به إلى 4.227 مليار ريال من 8.454 مليار ريال بينما تبيع فودافون حصتها في الشركة إلى مؤسسة قطر التي ستزيد حصتها المباشرة وغير المباشرة في فودافون قطر إلى 50 بالمئة من 27.05 بالمئة.

* السهم يواجه مقاومة فنية عند ذروة ديسمبر كانون الأول البالغة 8.47 ريال.

* المؤشر القطري مستقر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)