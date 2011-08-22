بورصة وول ستريت تتحول للصعود بدعم من الاسهم التكنولوجية

نيويورك 22 أغسطس اب (رويترز) - عاودت الاسهم الامريكية الصعود وارتفع كل مؤشر بنسبة واحد في المئة في جلسة متقلبة بدعم من ارتفاع في اسهم الشركات التكنولوجية.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي ‪.DJI‬ لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 117.99 نقطة اي بنسبة 1.09 في المئة الى 10935.64 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪.SPX‬ الأوسع نطاقا 10.43 نقطة اي 0.93 في المئة الى 1133.96 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 23.99 نقطة اي 1.02 في المئة الى 2365.83 نقطة.