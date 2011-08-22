الاسهم الامريكية تغلق مستقرة

نيويورك 22 أغسطس اب (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية دون تغيير يذكر اليوم الاثنين بعد اربعة اسابيع من الخسائر وسط تردد المستثمرين في الاقدام على مخاطرة كبيرة بدون حافز للشراء.

واعتمادا على احدث بيانات متاحة فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ‪ .DJI‬ للاسهم الامريكية الكبرى 36.85 نقطة اي 0.34 في المئة ليغلق عند 10854.50 نقطة حسب بيانات غير رسمية. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪ .SPX‬ الاوسع نطاقا 0.28 نقطة اي 0.02 في المئة الى 1123.81 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 3.54 نقطة اي 0.15 في المئة ليغلق عند 2345.38 نقطة.