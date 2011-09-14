الاسهم الامريكية تتعافى بفعل تفاؤل بشأن ازمة ديون منطقة اليورو

نيويورك 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع اليوم الاربعاء مدعومة بمشاعر التفاؤل بشأن المحادثات الرامية لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية ان زعماء المانيا وفرنسا حثوا اليونان على تنفيذ كل الاصلاحات المالية "تنفيذا دقيقا وفعالا" لضمان استمرار المساعدة من منطقة اليورو وتقليل احتمال التخلف عن سداد الديون.

وزاد ارتياح المستثمرين بعد ان فاز رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني باقتراع على الثقة بشأن خطة للتقشف لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

واظهرت احدث بيانات متاحة ان مؤشر داو جونز الصناعي ‪<. DJI>‬ لأسهم الشركات الامريكية الكبرى أغلق مرتفعا 140.73 نقطة اي 1.27 في المئة الى 11246.58 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‪.SPX‬ الاوسع نطاقا 15.81 نقطة اي 1.35 في المئة الى 1188.68 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‪.IXIC‬ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 40.40 نقطة اي 1.60 في المئة الى 2572.55 نقطة.