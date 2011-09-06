الاسهم الامريكية تغلق على تراجع متأثرة بأوروبا
نيويورك 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت الاسهم الامريكية لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف من فشل اوروبا في معالجة ازمة ديونها مما اثار القلق من ان تكون السوق تتجه لمزيد من الانخفاض هذا العام.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي .DJI للاسهم الامريكية الكبرى 100.20 نقطة اي 0.89 عند الاغلاق الى 11140.06 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الاوسع نطاقا 8.67 نقطة اي 0.74 في المئة الى 1165.30 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع .IXIC الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 6.50 نقطة اي 0.26 في المئة الى 2473.83 نقطة.
ع ع (قتص)
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