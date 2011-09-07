مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يرتفع اكثر من 2%
نيويورك 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اكثر من اثنين في المئة مع استمرار مكاسب الاسهم بفعل الامال في حدوث انفراجة في ازمة الديون الاوروبية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي .DJI للاسهم الامريكية الكبرى 179.67 نقطة اي 1.61 في المئة الى 11318.97 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الاوسع نطاقا 22.89 نقطة اي 1.96 في المئة الى 1188.13 نقطة بعدما ارتفع لاكثر من اثنين في المئة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع .IXIC الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 46.74 نقطة اي 1.89 في المئة الى 2520.57 نقطة.
ع ع (قتص)
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