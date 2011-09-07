مؤشر داو جونز يرتفع اكثر من اثنين في المئة
نيويورك 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي اكثر من اثنين بالمئة اليوم الاربعاء في حين واصل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك المكاسب مع التراجع النسبي في بواعث القلق بشأن ازمة الديون الاوروبية.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي .DJI للأسهم الامريكية الكبرى 179.67 نقطة اي 1.61 في المئة الى 11318.97 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الاوسع نطاقا 22.89 نقطة اي 1.96 في المئة الى 1188.13 نقطة بعدما ارتفع لاكثر من اثنين في المئة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع .IXIC الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 46.74 نقطة اي 1.89 في المئة الى 2520.57 نقطة.
ع ع (قتص)
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