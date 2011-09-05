اسهم البنوك تقود الاسواق الاوروبية الى ادنى اغلاق في اسبوعين

(لإضافة الاغلاق النهائي وتفاصيل)

لندن 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت الاسهم الاوروبية الى ادنى اغلاق لها في اكثر من اسبوعين اليوم الاثنين مع استمرار القلق بشأن النمو وديون منطقة اليورو وتضررت بعض البنوك ايضا من دعوى قضائية امريكية متصلة باجراءات التدقيق في قروض عقارية سيئة.

وانخفض المؤشر المصرفي ستوكس اوروبا 600 بنسبة 5.9 في المئة متراجعا الى ادنى مستوى في 29 شهرا. وهبطت اسهم دويتشه بنك 8.9 في المئة لتواصل تراجعها منذ يوم الجمعة.

وقال ايان كينج رئيس الاسهم الدولية في مؤسسة ليجال اند جنرال التي تدير 573.2 مليار دولار "لا نعرف حجم المطالبات.. في غياب اليقين يبيع الناس اولا ثم يطرحون الاسئلة لاحقا."

وانخفض مؤشر يوروفرست 300 ‪.FTEU3‬ لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 4.1 في المئة لينهي الجلسة عند 910.06 نقطة وهو ادنى اغلاق له منذ 19 اغسطس اب.

وارتفع سهم واحد فقط على قائمة المؤشر وهو سهم راندجولد ريسورسيز. وزادت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وهبط حجم التداول إلى 87 في المئة من المتوسط اليومي لحركة المؤشر في 90 يوما. وأغلقت بورصات وول ستريت اليوم لعطلة وطنية في الولايات المتحدة.

وقال كينج ان تقييمات الاسهم تبدو منخفضة لكن مجموعة من العوامل منها ازمة ديون منطقة اليورو تعني ان المستثمرين يتجنبون المخاطرة.

واضاف "يحاول الناس استيعاب المخاطرة الناتجة عن التراجع الاوروبي اكثر مما يحاولون استيعاب النتيجة المحتملة."

وفي باقي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر الفايننشال تايمز 100 ‪.FTSE‬ البريطاني 3.6 في المئة بينما هبط مؤشرا داكس ‪.GDAXI‬ الألماني وكاك 40 ‪<. FCHI>‬ الفرنسي 5.3 و4.7 في المئة على التوالي.