المعارضون الليبيون سيطروا على مطار مصراتة

(لإضافة تقرير عن المطار والمعارضة ترفض نداء لوقف إطلاق النار)

من جاي ديزموند

طرابلس 11 مايو ايار (رويترز) - قال المقاتلون المعارضون في ليبيا إنهم سيطروا على مطار مصراتة اليوم الأربعاء بعد قتال عنيف مع قوات الزعيم الليبي معمر القذافي بينما رفضوا دعوة من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

ويقاتل المعارضون الليبيون لإنهاء حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما لكن الحرب وصلت إلى طريق مسدود حيث يسيطر القذافي على العاصمة طرابلس وعلى غرب البلاد كله تقريبا بينما يسيطر المعارضون على بنغازي وبلدات أخرى في شرق ليبيا المنتج للنفط.

ومصراتة هي المدينة الرئيسية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في غرب ليبيا وحاصرتها قوات القذافي لثمانية اسابيع مما أدى إلى نشوب قتال شديد سقط خلاله مئات القتلى.

وقال محمد جابر المتحدث باسم المعارضة في اتصال تليفوني من مصراتة وهي مدينة ساحلية تبعد 190 كيلومترا إلى الشرق من طرابلس إن المطار "حرر" وإن المعارضة استولت على كميات كبيرة من الأسلحة بينها دبابات التي لا تزال تعمل.

واضاف إن مقاتلي المعارضة يعملون على تحرير القاعدة الجوية القريبة من المطار التي لا تزال تحت سيطرة القذافي. ولم يكن هناك تأكيد لتلك التصريحات من مصدر مستقل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اليوم الأربعاء إلى "وقف فوري يمكن التحقق منه لإطلاق النار" في ليبيا لكن المعارضين الذين يقاتلون في غرب ليبيا رفضوا الفكرة.