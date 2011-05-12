برنت يتراجع مع تأرجح الاسعار بعد صدور بيانات أمريكية

نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - تراجع سعر العقود الآجلة لخام نفط برنت مزيج القياس الاوروبي بعد ارتفاعها لفترة وجيزة اليوم الخميس وسط تذبذب في الأسعار بعد صدور مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.