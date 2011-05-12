الذهب والفضة يتراجعان مع استمرار هبوط لاسلع الأولية

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لندن 12 مايو ايار (رويترز) - هبطت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس مع تراجع الفضة ما يزيد عن سبعة في المئة حيث أثار صعود الدولار مجددا ومخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي عمليات بيع واسعة النطاق في السلع الأولية.

وقال تجار إن الفضة تعرضت أيضا لضغوط بيع مكثفة بعد أن رفعت بورصة شنغهاي للذهب متطلبات الهامش لمعاملات الفضة مجددا.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1488.50 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1406 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 1499.75 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الأربعاء. وتراجع الذهب في وقت سابق إلى 1478.80 دولار.

وهبطت الفضة إلى نحو 32.57 دولار للأوقية ثم ارتفعت في وقت لاحق إلى 33 دولارا من 35.06 دولار.

وتراجع الذهب أكثر من واحد في المئة الأربعاء وهبطت الفضة نحو تسعة في المئة حيث أذكت مكاسب ضخمة للدولار موجة بيع بشكل عام في السلع الأولية.

ويجعل ارتفاع الدولار الأصول المسعرة بالعملة الأمريكية مثل السلع الأولية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع البلاتين إلى 1750.99 دولار للأوقية من 1770.10 دولار.