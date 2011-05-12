مقابلة-البنك المركزي للمعارضة الليبية يفتقر للاحتياطيات

من ديبا بابنجتون

بنغازي 12 مايو ايار (رويترز) - قال كبير المسؤولين الاقتصاديين المعارضين في ليبيا إن البنك المركزي الذي أسسه المعارضون الليبيون ليس لديه أي احتياطيات لكنه يزمع ضخ دولارات في الاقتصاد لدعم الدينار الليبي فور وصول أموال تعهدت بتقديمها قوى غربية.

وأسس المعارضون ومقرهم بنغازي البنك لينافس البنك المركزي في طرابلس لكن الكيان الجديد مستمر في استخدام العملة نفسها التي تصدر في الغرب الذي يسيطر عليه العقيد معمر القذافي وليس لديه أدوات نقدية تتجاوز تلك التي تكون لدى وزارة مالية.

ويجاهد المعارضون لدفع أجور العاملين في القطاع العام ومنع الاقتصاد في شرق البلاد من الانهيار بعد الانتفاضة المناهضة لحكم القذافي التي اندلعت في منتصف فبراير شباط الماضي.

وقال عبد الله شامية الذي عين الاسبوع الماضي مسؤولا عن الاقتصاد في اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الانتقالي الذي يدير الشؤون اليومية لاراضي المعارضين "ليس لدينا احتياطيات لان القذافي أفرغ كل شيء."

وأضاف "توجد بعض الأصول التي يتعين استخدامها كغطاء قانوني لقوة ابرائنا لكن لا يمكن استخدامها انما يجب أن تبقى على حالها لتعطي العملة الليبية قوتها."

وفرض المعارضون حدودا قصوى للمبالغ التي يمكن سحبها من البنوك وحددوا حصة لشراء الدولار لكنهم يواجهون تحديات في تنفيذ ذلك مع دخول الصراع شهره الثالث ولا تظهر دلائل على قرب انتهائه.

وقال شامية الذي ينوب عن وزير المالية علي ترهوني المسافر خارج البلاد "الناس يكنزون أموالهم الآن. هذا متوقع لأننا نعيش في حالة حرب."