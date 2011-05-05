عرض- العربي جاهز للتغلب على الجيش في كأس أمير قطر والغرافة مع السد

الدوحة 5 مايو ايار (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيحاول العربي نسيان أحزانه سريعا من أجل الحفاظ على آماله في إحراز أي لقب هذا الموسم عندما يلعب في دور الثمانية لكأس أمير قطر لكرة القدم أمام فريق الجيش غدا الجمعة.

وسيدخل العربي الذي خسر قبل أيام في نهائي كأس ولي عهد قطر للمرة الثانية على التوالي أمام الغرافة هذه المباراة أمام الفريق الوحيد في المسابقة الذي كان يخوض الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية.

وقال البرازيلي شاموسكا مدرب العربي في مؤتمر صحفي "قمت بتحذير كل لاعبي العربي من أننا سنلعب مع فريق جاء من الدرجة الثانية ولكنه فريق قوي ولا يجب التهاون معه."

وأضاف "العربي متحمس لخوض مباريات كأس الأمير بكل قوة لأننا قمنا بعمل كبير لنسيان هذه الخسارة وبالنسبة للغيابات فسيغيب عنا (عبد العزيز) السليطي و(ليوناردو) بيسكوليتشي بسبب الإصابة."

وستكون المباراة بمثابة اختبار جديد لفريق الجيش مع فرق دوري الأضواء بعدما أطاح بالأهلي والخريطيات من المسابقة.

وتأهل الجيش إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه ويتطلع لمواصلة مفاجآته في المسابقة خاصة أنه سيلعب دون ضغوط.

وغدا أيضا يلعب لخويا بطل الدوري مع الوكرة بقيادة اثنين من المدربين العرب.

ويخوض لخويا منافسات دور الثمانية لكأس أمير قطر لأول مرة في تاريخه إذ تأهل لهذا الدور مباشرة بسبب فوزه بلقب الدوري.