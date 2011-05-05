وزير سابق.. انقلاب عسكري إذا فاز النهضة في انتخابات تونس

من طارق عمارة

تونس 5 مايو ايار (رويترز) - قال فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية بتونس في تسجيل نشر على موقع فيسبوك ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة وهو ما يهدد الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني.

وأذيع الفيديو في وقت متأخر الليلة الماضية وفجر بسرعة جدلا كبيرا في البلاد التي تعاني اوضاعا امنية وسياسية هشة منذ هروب بن علي في يناير الى السعودية.

وقال الراجحي الذي اقيل نهاية مارس اذار الماضي وعين الحبيب الصيد محله وزيرا للداخلية في التسجيل "في حال فوز النهضة في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري."

وفي اول رد فعل على هذا التصريح المثير للجدل قال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة "حتى الان ليس هناك اي موقف رسمي في خصوص تصريح السيد الراجحي لكن ما اقوله انه لدينا الثقة في كل مكونات الدولة والشعب وانه سيتم احترام ارادة الشعب" في ما يبدو انه استبعاد لامكانية حدوث انقلاب عسكري.

من جهته قال العجمي الوريمي وهو ايضا قيادي بالحركة التي ظلت محظورة لنحو 22 عاما في عهد بن علي قبل الاعتراف بها بعد 14 يناير إن الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيش "تعهد بحماية الثورة امام الشعب التونسي ولدينا الثقة ان تجري الامور في كنف من المناخ السلمي".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بالجيش التونسي.

وأثارت تصريحات الراجحي فور نشرها على الفيسبوك تعليقات كثيرة في الاوساط السياسية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي حيث حذرت مجموعات من قيادة البلاد الى مصير مجهول في الفترة المقبلة إذا صح كلام الوزير السابق.