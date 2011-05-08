شركة تركية تشرع في بناء محطة كهرباء في العراق

من أسيل كامي

الخيرات 8 مايو ايار (رويترز) - حضر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي مراسم بدء انشاء محطة كهرباء بطاقة 1250 ميجاوات بالتعاون مع شركة جاليك انرجي التركية فيما يسعى العراق لزيادة انتاج الكهرباء.

وقال صبيح قدو مدير عام المشاريع الغازية في وزارة الكهرباء لرويترز إن الشركة التركية فازت بالعقد وقيمته 445.5 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في ابريل نيسان 2013.

وتضم المحطة عشرة توربينات تعمل بالغاز تنتج كل منها 125 ميجاوات وأضاف أن التوربينات ضمن 56 توربينا تعمل بالغاز اشترتها الوزارة من شركة جنرال الكتريك في 2008.

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة للصحفيين في موقع المحطة في الخيرات على بعد 230 كيلومترا جنوب شرقي كربلاء "اليوم نحتفل بوضع الحجر الاساس لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء في العراق محطة الخيرات الغازية. عندما ستكتمل خلال عامين ستنتج 1250 ميجاوات."

وبعد أكثر من ثمانية اعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة توفر شبكة الكهرباءالوطنية في العراق الكهرباء لبضعة ساعات فقط كل يوم. والانقطاع المتكرر للكهرباء من أكبر شكاوى المواطنين.

وقال مسؤول تركي ان جاليك انرجي انتهت من اجراء مسح للتربة في الموقع وأضاف أن عدد العاملين في الشركة مئة شخص من بينهم مهندسون وفنيون ونحو 60 منهم اتراك.

وفي الشهر الماضي فازت جاليك انرجي بعقد قيمته 388.5 مليون دولار لبناء محطة كهرباء بطاقة اجمالية 750 ميجاوات قرب الموصل بشمال العراق.