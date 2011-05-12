برنت يتحول للهبوط بعد ارتفاعه أكثر من 1% .

سنغافورة 12 مايو ايار (رويترز) - تحول مزيج النفط الخام برنت إلى الهبوط اليوم الخميس بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة أكثر من واحد بالمئة مع تركيز المستثمرين على النمو القوي للطلب في آسيا بعد موجة بيع في الجلسة السابقة أثارتها زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية.