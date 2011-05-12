برنت يستقر دون 113 دولارا للبرميل بعد نمو المخزونات الامريكية

سنغافورة 12 مايو ايار (رويترز) - استقر مزيج برنت دون 113 دولارا للبرميل اليوم الخميس بعد هبوطه أكثر من خمسة دولارات في الجلسة السابقة بفعل ارتفاع مخزونات البنزين وتراجع الطلب على وقود السيارات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.

وارتفع مزيج برنت 36 سنتا إلى 112.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعدما أدى ارتفاع مفاجئ لمخزونات البنزين الامريكية لثاني هبوط لأسواق السلع الأولية في أقل من اسبوع امس الاربعاء.

وزاد الخام الأمريكي الخفيف 20 سنتا إلى 98.41 دولار للبرميل.

وخسرت العقود الاجلة القياسية للبنزين نحو ثمانية بالمئة أمس الاربعاء بعدما اظهرت بيانات الحكومة الأمريكية ارتفاع المخزونات الاسبوع الماضي للمرة الأولى في 12 اسبوعا بينما تراجع الطلب خلال العام.

وارتفعت أيضا مخزونات الخام الأمريكية التي قفزت 3.8 مليون برميل لأعلى مستوى في عامين فوق 370 مليون برميل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس استرد النفط دولارا من خسائره مع تركيز المستثمرين على النمو القوي للطلب في آسيا.

وبلغ الطلب الضمني على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ثالث أعلى مستوياته على الاطلاق الشهر الماضي لكن النمو تراجع إلى 8.8 بالمئة على أساس سنوي بعد نمو في خانة العشرات لستة أشهر متتالية.