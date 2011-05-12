ارتفاع أسعار الوقود والغذاء قد يعرقل نمو افريقيا جنوب الصحراء

دار السلام 12 مايو ايار (رويترز) - قال البنك الدولي اليوم الخميس إن من المرجح أن ينمو اقتصاد افريقيا جنوب الصحراء 5.1 بالمئة هذا العام و 5.4 بالمئة في 2012 لكن اسعار الوقود والغذاء المرتفعة قد تبطئ التعافي السريع من الازمة المالية العالمية.

كان البنك يتوقع في وقت سابق أن ينمو اقتصاد المنطقة 5.3 بالمئة هذا العام و5.5 بالمئة في 2012. ونما اقتصاد المنطقة 4.7 بالمئة في 2010 بعد نمو بنسبة 1.7 بالمئة في العام السابق حينما اضرت الازمة الاقتصادية العالمية بالانتاج.

وقال شانتايانان ديفاراجان كبير اقتصاديي البنك الدولي لشؤون افريقيا خلال مقابلة مع رويترز "بعدما رسم صورة متفائلة إلى حد كبير ينبغي أن اضيف أن هناك بعض المخاطر الحقيقية على هذا التوقع للنمو. ربما كان اكثرها أهمية هو الارتفاع الذي نراه الان في أسعار الغذاء والوقود."

وأضاف "إذا واصلت أسعار الغذاء والوقود الارتفاع فهناك بعض المخاطر الحقيقية على توقعات النمو."

وتضررت افريقيا بشدة جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي إذ تراجع الطلب على السلع الزراعية مثل الشاي والبن والكاكاو وارجأ السائحون من أوروبا وامريكا الشمالية رحلاتهم إلى القارة وانحسر الاستثمار الاجنبي المباشر.

وقال ديفاراجان في العاصمة التجارية لتنزانيا إن معظم الاقتصادات الافريقية انتعشت من الازمة العالمية وتتمتع بنمو جيد بفضل مبادئ الاقتصاد الكلي الحصيفة وقفزة في الاستثمارات.

وأضاف "اعتقد أنها انتعشت بسرعة كبيرة بعد الأزمة. في الحقيقة هذا هو التعافي الأسرع في تاريخ افريقيا."

وقال المسؤول إن اقتصادات كثير من الدول المستوردة للغذاء والنفط قد تكون الاكثر تضررا من ارتفاع الاسعار.