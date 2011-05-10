سعر سلة أوبك يرتفع إلى 108.08 دولار يوم الإثنين

لندن 10 مايو ايار (رويترز) - قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء إن سعر سلة خامات المنظمة ارتفع إلى 108.08 دولار للبرميل أمس الإثنين من 104.40 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.