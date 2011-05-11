البحرين تفصل عمالا وجماعة حقوقية تقول ان معتقلين عذبوا

من جيسون بنهام

دبي 11 مايو ايار (رويترز) - فصلت شركة النفط الحكومية في البحرين نحو 300 موظف لمشاركتهم في اضراب حديث لمناصرة الديمقراطية وقالت جماعة تدافع عن حقوق الانسان مقرها الولايات المتحدة ان ناشطا بارزا تعرض للتغذيب على ما يبدو خلال اعتقاله.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان انه ينبغي للبحرين وقف محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية وانشاء هيئة محايدة للنظر في مزاعم التعذيب خلال حملة على المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في فبراير شباط.

وفي اواخر فبراير استقال 18 نائبا من جمعية الوفاق التكتل الرئيسي للمعارضة الشيعية من البرلمان الذي يضم 40 مقعدا احتجاجا على عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله اليوم ان الانتخابات البرلمانية ستجرى يوم 24 سبتمبر ايلول لشغل المقاعد الشاغرة.

وأقالت شركات في البحرين مئات من العمال اغلبهم شيعة شاركوا في اضراب في مارس آذار لدعم المحتجين المطالبين بحرية اكبر وملكية دستورية وإنهاء التمييز.

ونقل عن وزير الطاقة عبد الحسين بن علي ميرزا قوله اليوم ان 293 موظفا بشركة نفط البحرين (بابكو) فصلوا وان 50 يخضعون للتحقيق واحيل 11 عضوا بمجلس الادارة من اتحاد العمال للمدعي العام.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ميرزا.