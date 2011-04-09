العساف: الإنفاق سيكون له أثر إيجابي على التضخم في المدى البعيد

الرياض 9 ابريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم السبت إن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية لكنه قال إنه سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد.

وقال العساف في تصريحات لقناة العربية "إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه وفقا للنظرية الاقتصادية ستكون هناك ضغوط تضخمية."

وأضاف "لكن على المدى البعيد سيكون تأثيره إيجابيا على التضخم."

وأوضح أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حاليا هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك.