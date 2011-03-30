المؤشرات المصرية تغلق رابحة للجلسة الرابعة وسط شراء الأجانب

1412 جمت - أغلقت الأسهم المصرية على مكاسب اليوم الاربعاء للجلسة الرابعة على التوالي وربح المؤشر المصري الرئيسي ‭.EGX30‬‏ 1.32 بالمئة ووصل إلى 5480 نقطة فيما ربح المؤشر الثانوي ‭.EGX70‬‏ 0.69 بالمئة إلى 571 نقطة وسط عمليات شراء من الأجانب.

وارتفع المؤشر الاوسع نطاقا اي.جي.اكس 100 بنسبة 1.12 بالمئة إلى 921 نقطة.

وقال إسلام أمين سمسار بشركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية "السوق يسير في اتجاه عرضي مائل للارتفاع."

وصعد سهم أوراسكوم للانشاء ‭OCIC.CA‬‏ في نهاية التداول 1.2 بالمئة إلى 240.50 جنيه وصاحبه اسهم موبينيل 2.11 بالمئة إلى 159 جنيها والبنك التجاري الدولي 3.3 بالمئة إلى 33.37 جنيه وهيرميس 7.9 بالمئة إلى 22.84 جنيه بعد ان أعلنت عن نمو أرباحها السنوية 27 بالمئة في 2010.

وحول سهم حديد عز خسائره إلى مكاسب بنهاية الجلسة بنسبة 4.66 بالمئة إلى 11 جنيها.

وقال أمين "يبدو ان صناديق الاستثمار بدأت الشراء في السهم من الأفراد لأنه تعلم تماما قيمة السهم المالية خاصة وأن أسعاره جاذبة جدا للشراء."

وخسر سهم أوراسكوم تليكوم 0.68 بالمئة إلى 4.40 جنيه والمصرية للاتصالات 1.33 بالمئة إلى 17 جنيها وطلعت مصطفى 1.09 بالمئة إلى 4.54 جنيه.

وواصل سهم بالم هيلز خسائره للجلسة السادسة بنسبة عشرة بالمئة إلى 2.62 جنيه.