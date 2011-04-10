صحيفة: دول مجلس التعاون تخطط لإنشاء قطار خليجي بتكلفة 15.5 مليار دولار

الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - نقلت جريدة الوطن السعودية اليوم الأحد عن مسؤول في البنك الدولي أن دول الخليج تخطط لإنشاء قطار مشترك تقدر تكلفته عند 15.5 مليار دولار سيجري تمويلها ذاتيا إلى جانب استثمار ما يتجاوز 100 مليار دولار في مد خطوط سكك حديدية بطول يتجاوز 1300 كيلومتر.

ونقلت الصحيفة عن رامز العسار ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قوله "دول المجلس ستتحول في الفترة المقبلة الى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع السكك الحديدية وسيستثمر ما يزيد على 100 مليار دولار في أكثر من 1300 كيلومتر من السكك الحديدية."

وأوضح أن تكلفة مشروع القطاع المزمع تقل بنحو عشرة مليارات دولار عن التكلفة الاولية.

وقال "هذه التكلفة أقل من تقديرات سابقة للمشروع التي قدرت بنحو 26 مليار دولار...خفض السرعة من 350 كم/ساعة إلى 200 كم/الساعة الذي أقره اجتماع قادة دول المجلس مؤخرا قلل التكلفة بنحو 10 مليارات دولار على الأقل."

وبحسب الصحيفة أكد العسار أن دول الخليج لم تطلب أي تمويل لهذا المشروع وستقوم بدفع التكاليف بنفسها وأشار إلى أن البنك الدولي سيقدم الخدمات الاستشارية والفنية للمشروع.