مسؤول: اضطرابات اليمن تلقي بظلالها على الاستثمارات السعودية هناك

من إبراهيم المطوع

الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني إن نشاط الاستثمارات السعودية في اليمن التي يتجاوز حجمها أربعة مليارات دولار انخفض بنسبة تصل إلى 80 بالمئة في بعض القطاعات منذ اندلاع التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس اليمني على عبدالله صالح في فبراير شباط.

وقال عبدالله مرعي بن محفوظ لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف "الأصول السعودية في اليمن لم تتضرر إلا أن العمليات التشغيلية تراجعت بنسب مختلفة وصلت في القطاع السياحي إلى 80% والخسائر لم تحسب بعد."

وأضاف "توقفت الحركة السياحية تقريبا ورحل العديد من الخبراء الأجانب الذين يديرون خطوط الإنتاج في المصانع ويشرفون على انشاء خطوط جديدة في أربعة مصانع اسمنت يملكها سعوديون مما اثر على عملياتها".

وأوضح ابن محفوظ أن نصف الاستثمارات السعودية المسجلة لدى المجلس موجهة إلى قطاع العقارات السياحية بينما جرى استثمار مليار ونصف دولار في قطاعي الصناعة والغذاء و500 مليون دولار في قطاعات أخرى مختلفة مشيرا إلى وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي لكن لم يجر تسجيلها بصورة رسمية لدى المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم على موقعها على الإنترنت نقلا عن تصريحات صحفية لمصادر يمنية حكومية أن عجز الموازنة العامة لليمن أفقر بلد عربي قد يرتفع إلى أربعة مليارات دولار بنهاية العام الجاري وأن من المتوقع أن تنخفض الإيرادات العامة سواء الضريبية أو الجمركية نتيجة تباطؤ حركة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت الوكالة نقلا عن محمد صلاح نائب الغرفة التجارية والصناعية اليمنية في صنعاء أن الخسائر المالية جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها اليمن وصلت إلى مليار و300 مليون دولار.

وقال صلاح إن الحركة المصرفية في البنوك اليمنية تعثرت بنسبة 40 في المائة حسب التقديرات الأولية بينما زادت البطالة نتيجة توقف المشاريع الحكومية والتابعة للقطاع الخاص وتوقف القطاع السياحي بشكل تام وتراجع ضخ النفط بسبب توقف عمل بعض العمال الأجانب.