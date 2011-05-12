بتروفاك تتوقع المنافسة بنشاط على مشروعات سعودية في النصف/2 .

الخبر (السعودية) 12 مايو ايار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة بتروفاك للخدمات النفطية إن الشركة ستكون أكثر نشاطا في المنافسة على مشروعات النفط والغاز في السعودية التي تتوقع ظهور فرص كثيرة بها خلال النصف الثاني من العام.

وقال عماد شنن النائب الأول للرئيس ومدير عام العمليات السعودية لشركة بتروفاك للمشروعات الهندسية والانشاء "نعتقد أن النصف الثاني من العام سنتحرك بنشاط كبير في التقدم بعطاءات."

وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر تنظمه نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) "سوق التصميم والتوريد والبناء لم تتعافى بعد (من الأزمة المالية لعام 2008). نتوقع في العام المقبل أن يتاح حجم أعمال معقول في السعودية أو يتم منحه."

وقال إن شركته ليست قلقة من منافسة الشركات الكورية التي فازت بعدة صفقات للتصميم والتوريد والبناء في السوق السعودية خلال العامين الماضيين.

وتابع "لسنا قلقين على الاطلاق ... الشركات الكورية تنافس بقوة لكنني اعتقد أن السوق دائما تصحح نفسها."

كان خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال مؤخرا إن شركة النفط الحكومية العملاقة منحت 39 عقدا بقيمة 11.5 مليار دولار لشركات كورية خلال السنوات الخمس الماضية.

وتتولى بتروفاك تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والبناء للمرافق وحزم التوليد المشترك لمشروع حقل كران -أول حقل للغاز غير المصاحب لأرامكو السعودية- الذي سيستطيع معالجة 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا عند اكتماله.

وامتنع شنن عن تحديد الموعد المقرر لاكتمال المشروع لكنه قال "نمضي بصورة جيدة (في حقل كران)."

كانت أرامكو قالت إنها تتوقع بدء انتاج 450 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من المرحلة الأولى لمشروع كران بحلول منتصف 2011. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في 2013.