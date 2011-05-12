مقابلة-سامسونج ستواصل الاستثمار في قطاع الطاقة رغم تقلب أسعار النفط

من ريم شمس الدين

الجبيل (السعودية) 12 مايو ايار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للأعمال الهندسية الكورية الجنوبية لرويترز إن الإقبال القوي على الاستثمار في قطاع النفط والغاز سيستمر رغم التقلب الشديد في الأسعار.

وتعتزم سامسونج التي تشارك في 13 مشروعا في السعودية بقيمة 6.1 مليار دولار تعزيز إيراداتها وتوسعة عملياتها خارج أسواقها الرئيسية في المملكة والإمارات العربية المتحدة.

وقال بارك كي سيوك في مقابلة "بغض النظر عن تقلب الأسعار .. لكي تواصل الدول النمو عليها أن تستثمر في الأعمال المرتبطة بالنفط وغيرها من أعمال التنمية الوطنية."

وأضاف "أعتقد أنها (السعودية) ستواصل الاستثمار ونتيجة لذلك ستكون هناك دائما مشروعات لنا."

وسجلت أسعار مزيج النفط الخام برنت أكبر انخفاض لها بالدولار الأسبوع الماضي حين تسببت المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي في موجة بيع خصمت عشرة بالمئة من الأسعار.

ودشنت سامسونج يوم الثلاثاء مركزا هندسيا أطلق عليه وادي النافورة التقني يهدف إلى تدريب وتوظيف مزيد من المهندسين السعوديين في إطار جهود سعودة الصناعة وتعزيز وجود الشركة في سوقها الرائدة.

وتخطط سامسونج للمنافسة هذا العام على مشروع أرامكو داو للبتروكيماويات وتوسعة مجمع رابغ 2 للبتروكيماويات.