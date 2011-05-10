الاتحاد الأوروبي يكشف خططا لإصلاح نظام المعاملات التفضيلية التجارية

بروكسل 10 مايو ايار (رويترز) - سيلغي الاتحاد الأوروبي التخفيضات الجمركية الممنوحة لعشرات الدول التي نمت بشكل يتجاوز الحاجة إلى معاملة تفضيلية وذلك بموجب خطط إصلاح قدمها المسؤول التجاري بالكتلة اليوم الثلاثاء.

وسيتم استثناء البرازيل والسعودية والأرجنتين وروسيا وغيرها من الدول النامية التي تشهد انتعاشا من المعاملة التفضيلية التجارية بموجب الخطة التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي والدول أعضاء الاتحاد.

وسيركز الاتحاد بدلا من ذلك على دول الأشد فقرا والأكثر حاجة إلى المزايا التجارية ومن بينها باكستان واوكرانيا.