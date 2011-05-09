Wed 9 Aug 2017 | 13:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

السعودية تبقي على إمدادات النفط إلى أوروبا مستقرة في يونيو

Mon May 9, 2011 12:51pm GMT
 
[-] نص [+]

لندن 9 مايو ايار (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تضخ السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عضو منظمة أوبك الكميات نفسها من النفط الخام للزبائن الأوروبيين وشركة نفطية عالمية كبيرة في يونيو حزيران مثل مايو آيار.

وقال أحد المشترين "أعطونا ما طلبناه ويعطونا دائما الكميات نفسها المطلوبة."

وأبلغت السعودية زبائنها الآسيويين أنهم سيتلقون الكميات المتعاقد عليها كاملة في يونيو.

ع ر - ل ص (قتص)
 